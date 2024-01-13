В поединке 20-го тура чемпионата Испании Верона на своем поле одолела Эмполи (2:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Очередной тур Серии А кишел интригами на разных уровнях турнирной таблицы. Одной из них стала битва между Вероной и Эмполи – дуэль неудачников, которые боролись за выживание. Тосканцы не могли рассчитывать на Виктора Коваленко, который продолжает восстанавливаться после травмы.

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Хозяева вышли вперед уже в начале встречи, полностью разрушив ранее намеченные планы Андреаццоли и Ко на игру – Джурич был первым на мяче после навеса с углового. Отойдя от шока гости пытались ответить, но не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника.

После перерыва Верона удвоила свое преимущество: Нгонж прошел по правому флангу, сместился ближе к центру и неожиданно пробил. Сфера попала в пятую точку Грасси, изменила траекторию, чем дезориентировала Каприле, и мяч влетел в ближний угол.

Наставник Эмполи выпустил арендованного у Специи Шимона Журковски и поляк практически сразу отблагодарил за доверие, сократив счет.

В конце встречи веронцы остались в меньшинстве – Дуда заработал второй "горчичник" и покинул поле. Численное преимущество, однако, не принесло плодов сопернику. Эмполи проиграл и опережает худшую команду Серии А – Салернитану – лишь на 1 очко.

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