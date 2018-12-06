Емері вважає, що Арсенал мав перемагати Манчестер Юнайтед

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від матчу 15 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"На мій погляд, Арсенал контролював гру, в другому таймі ми були кращими, ніж в першому. У певні моменти ми могли вирвати перемогу, але суперник дуже швидко зрівнював рахунок після наших голів.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми повинні додавати в грі в обороні, але в той же час нам необхідний баланс, щоб не втрачати в атаці. Можливо, десь ми втратили контроль, але після того, як рахунок став 2:2, у нас було багато моментів, і я дуже пишаюся грою команди. Ми хотіли перемогти, але можемо розцінювати це очко як позитивне.

Арсенал довів безпрограшну серію до 20 матчів

Колашинац покидав поле з опущеною головою, але я сказав йому, що він провів хороший матч в атаці, потрібно зберігати позитив і зробити висновки після цієї гри.

Найгірша новина – це травма Холдінга, лікарі вважають, що вона серйозна, ми скоро все дізнаємося. Це коліно. Що стосується Ремзі, то, по-моєму, там невелика травма", – цитує Емері ВВС.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: втрачена перемога "канонірів", божевільний геній Емері та провалений екзамен Моурінью