Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед вдома розійшовся миром із Арсеналом у 15-му турі АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Манчестер Юнайтед – Арсенал.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2

Голи: Марсьяль, 30, Лінгард, 69 – Мустафі, 26, Ляказетт, 68

Манчестер Юнайтед та Арсенал у фантастичному матчі розписали бойову нічию

За рівної гри команди обмінялися забитими м'ячами в кожному з таймів. У першій половині гри на гол Мустафі знайшлася відповідь у Марсьяля, а в другій – Лінгард вже за хвилину відповів на м'яч Ляказетта.