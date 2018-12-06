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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН АНДРІЙ ЛУНІН

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер МЮ

Манчестер Юнайтед вдома розійшовся миром із Арсеналом у 15-му турі АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Манчестер Юнайтед – Арсенал.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2

Голи: Марсьяль, 30, Лінгард, 69 – Мустафі, 26, Ляказетт, 68

Манчестер Юнайтед та Арсенал у фантастичному матчі розписали бойову нічию

За рівної гри команди обмінялися забитими м'ячами в кожному з таймів. У першій половині гри на гол Мустафі знайшлася відповідь у Марсьяля, а в другій – Лінгард вже за хвилину відповів на м'яч Ляказетта.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
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Теги
Англія Відеоновини Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал
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