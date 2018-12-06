Манчестер Юнайтед та Арсенал у фантастичному матчі розписали бойову нічию

Центральний поєдинок 15-го туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Арсеналом переможця не виявив.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2

Голи: Марсьяль, 30, Лінгард, 69 – Мустафі, 26, Ляказетт, 88

Матч розпочався з кількох швидких позиційних атак Манчестер Юнайтед, однак нічого більш гострого за потужний дальній удар Решфорда в руки Лєно на 5-й хвилині створити не вдалося. Арсенал досить швидко вирівняв гру та став робити спроби атак через фланги, як це було у попередньому турі з Тоттенхемом – втім, цього разу Колашинац та Бельєрін не були настільки ефективними. Натомість, класно працював Гендузі, який прискорював роботу Арсенала у центрі та намагався спрямовувати атаки у вільні зони. На 25-й хвилині це призвело до кутового з лівого флангу, а подачу з нього замкнув потужним пострілом головою абсолютно вільний Мустафі. Де Хеа ніби-то й відбив його, однак м'яч прошив руки іспанця та перетнув лінію воріт – автоматична система фіксації голу це довела.

Втім, вже через три хвилини Манчестер виправив ситуацію. Швидкий випад господарів через центр завершився фолом проти Марсьяля на самій кромці карного майданчика. Маркус Рохо взявся виконувати штрафний удар, однак Бернд Лєно його парирував у красивому стрибку. Втім, м'яч на правому краю підхопив Еррера (який, можливо, перебував у офсайді), після чого пішла передача на Марсьяля. Антоні з кількох метрів впевнено розстріляв ворота – 1:1. Тут би на куражі і дотиснути лондонців, однак останні 15 хвилин першого тайму перетворилися на бійню, яка завершилась п'ятьма жовтими картками та важкою травмою Роба Холдінга. Що характерно, останні секунди цієї половини в атаках провів саме постраждалий від втрати Арсенал.

Другий тайм почався більш рівно. Атакували як одна, так і інша команда, але довгий час реальних моментів не було – хіба що панічний епізод на 53-й хвилині, коли Марсьяль увірвався у вільну зону між захисниками на лінії штрафного, але не встиг обробити м'яч. Крім того, виходив віч-на-віч Обамеянг, однак його зупинив Байлі; МЮ відповів потужним дальнім ударом Рохо, який з-під поперечини витягнув Бернд Лєно. Унаї Емері не витримав і випустив на поле Ляказетта – і справа пішла. На 68-й хвилині Маркус Рохо обрізався під тиском Александра та Мхітаряна, які тут же влетіли у штрафний. Генріх віддав на француза, Рохо у підкаті влучив у ногу Александру й зрізав його, а м'яч влетів у ворота – 1:2. Втім, вже через хвилину Манчестер відігрався: Колашинац помилився перед власним карним майданчиком, а Лінгард випередив боснійця та пробив повз голкіпера у ворота Арсенала – 2:2.

Після цього почалися фантастичні гойдалки, у яких перемогу міг вирвати Арсенал. На 71-й хвилині Обамеянг замкнув простріл з флангу ударом з кількох метрів, однак Де Хеа врятував МЮ. Арсенал продовжив осаду воріт і вже через хвилину Мхітарян не влучив з близької відстані після передачі на ближню штангу. На 74-й Лукаку міг завершити атаку МЮ пострілом з правого краю штрафного, але Гендузі у героїчному підкаті перервав останню передачу, після чого Обамеянг пробив з дальньої дистанції під дальню штангу – знову Де Хеа був на висоті. На 84-й Лєно витягнув дуже складний удар Решфорда метрів з 30-ти, взявши м'яч лише з другої спроби, а вже на 89-й Торрейра потужним пострілом з меж штрафного під праву стійку ледь не вивів Арсенал уперед – Де Хеа склався і відбив. Після цього Ляказетт забивав, вибивши м'яч з рук воротаря, а Мхітарян забивав з гострого кута, однак перший м'яч не зарахували через фол, а другий – через офсайд.

Зрештою, матч так і завершився результативною нічиєю. Арсенал залишився п'ятим з 31 очком, а Манчестер Юнайдет – восьмим з 23 набраними балами.