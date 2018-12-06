Арсенал довів безпрограшну серію до 20 матчів

Суперники лондонського Арсенала не можуть перемогти "канонірів" вже протягом 20 матчів.

Учора в матчі 15-го туру АПЛ лондонський Арсенал розписав результативну нічию з Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, безпрограшна серія "канонірів" продовжилася до 20 матчів.

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Востаннє підопічні Унаї Емері зазнавали поразки ще 18 серпня у матчі 2 туру АПЛ проти Челсі (2:3).

Наразі Арсенал має в активі 31 пункт та перебуває на 5 місці в таблиці АПЛ. У Челсі, який розташовується на 4 місці, аналогічна кількість очок.

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