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Емері може замінити Гаттузо в Мілані

17:57 72 Читать на русском
Емері може замінити Гаттузо в Мілані
Унаї Емері / фото: AS

Головний тренер Арсенала Унаї Емері є одним із кандидатів на заміну Дженнаро Гаттузо, який, найімовірніше, влітку покине Мілан.

Мілан розглядає кандидатуру Унаї Емері на посаду головного тренера з наступного сезону. 47-річний іспанець може замінити Дженнаро Гаттузо, роботою якого не надто задоволене керівництво "россонері", повідомляє Football Italia з посиланням на Gazetta dello Sport.

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Влітку Гаттузо практично гарантовано покине Мілан, а Емері є одним із претендентів на його місце. Ймовірності такому призначенню додає те, що нинішній генеральний директор Мілана Іван Газідіс влітку 2018 року був одним з ініціаторів запрошення Емері в Арсенал, адже раніше працював саме в лондонському клубі.

Також кандидатами на посаду нового тренера Мілана раніше називали Антоніо Конте, Мауріціо Саррі, Маурісіо Почеттіно та Арсена Венгера.

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