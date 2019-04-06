Эмери может сменить Гаттузо в Милане

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери является одним из кандидатов на замену Дженнаро Гаттузо, который, скорее всего, летом покинет Милан.

Милан рассматривает кандидатуру Унаи Эмери на должность главного тренера со следующего сезона. 47-летний испанец может заменить Дженнаро Гаттузо, работой которого не слишком довольно руководство "россонери", сообщает Football Italia со ссылкой на Gazetta dello Sport.

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Летом Гаттузо практически гарантированно покинет Милан, а Эмери является одним из претендентов на его место. Вероятности такому назначению придает то, что нынешний генеральный директор Милана Иван Газидис летом 2018 года был одним из инициаторов приглашения Эмери в Арсенал, ведь раньше работал именно в лондонском клубе.

Также кандидатами на должность нового тренера Милана раньше называли Антонио Конте, Маурицио Сарри, Маурисио Почеттино и Арсена Венгера.

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