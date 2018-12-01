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Емері: Матч з Тоттенхемом – це в першу чергу дербі, ми заряджені на перемогу

09:05 52 Читать на русском
Емері: Матч з Тоттенхемом – це в першу чергу дербі, ми заряджені на перемогу
Унаї Емері / Фото: Sky Sports

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями від матчу проти Тоттенхема в рамках 14 туру АПЛ.

"Кожен матч відрізняється один від одного, включаючи це дербі. Ми хочемо створити нову історію протистояння з Тоттенхемом. Вони вперше зіграють проти нашої команди – мене як тренера і мого тренерського штабу.

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Ми хочемо почати цей матч так, немов у нас є великий досвід. Але ми хочемо також показати хорошу гру і зарядженість. З досвіду в Іспанії і Франції я знаю подібні матчі, і я хочу відчути гру разом з уболівальниками на Емірейтс. Я знаю, що нас чекає топ-атмосфера. Ми хочемо перемогти. В першу чергу це дербі, але це також і три очки. Нам потрібно продовжити свій процес в таблиці.

Ми з Почеттіно знаємо один одного по Валенсії, коли ми обидва дивилися на тренування збірної Чилі при Марсело Б'єлсі. Я був тренером, він завершував кар'єру гравця. Ми три дні зустрічалися і спостерігали за тренуваннями.

Коли ми грали один проти одного, наші хороші відносини збереглися. Його кар'єра прогресує добре. Думаю, з кожним роком вони грають все краще. У них приємна команда і хороші гравці. Він дає молоді шанс прогресувати разом з ним. Іноді ми зустрічаємося, при різних обставинах, і говоримо про футбол", – цитує Емері Sky Sports.

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Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

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