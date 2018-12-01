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Эмери: Матч с Тоттенхэмом – это в первую очередь дерби, мы заряжены на победу

09:09 17 Читати українською
Эмери: Матч с Тоттенхэмом – это в первую очередь дерби, мы заряжены на победу
Унаи Эмери / Фото: Sky Sports

Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против Тоттенхэма в рамках 14 тура АПЛ.

"Каждый матч отличается друг от друга, включая это дерби. Мы хотим создать новую историю противостояния с Тоттенхэмом. Они впервые сыграют против нашей команды – меня как тренера и моего тренерского штаба.

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Мы хотим начать этот матч так, словно у нас есть большой опыт. Но мы хотим также показать хорошую игру и заряженность. По опыту в Испании и Франции я знаю подобные матчи, и я хочу почувствовать игру вместе с болельщиками на Эмирейтс. Я знаю, что нас ждет топ-атмосфера. Мы хотим победить. В первую очередь это дерби, но это также и три очка. Нам нужно продолжить свой процесс в таблице.

Мы с Почеттино знаем друг друга по Валенсии, когда мы оба смотрели на тренировки сборной Чили при Марсело Бьелсе. Я был тренером, он завершал карьеру игрока. Мы три дня встречались и наблюдали за тренировками.

Когда мы играли друг против друга, наши хорошие отношения сохранились. Его карьера прогрессирует хорошо. Думаю, с каждым годом они играют все лучше. В них приятная команда и хорошие игроки. Он дает молодежи шанс прогрессировать вместе с ним. Иногда мы встречаемся, при различных обстоятельствах, и говорим о футболе", – цитирует Эмери Sky Sports.

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Англия14 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхэм: Воскресенье 02 декабря 2018

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