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"Емері енергічніший і вимогливіший за Венгера", – Івобі порівняв тренерів Арсенала

18:56 44 Читать на русском
"Емері енергічніший і вимогливіший за Венгера", – Івобі порівняв тренерів Арсенала
Алекс Івобі / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник Арсенала Алекс Івобі порівняв методики роботи екс-менеджера "канонірів" Арсена Венгера і нинішнього головного тренера Унаї Емері.

"Арсен розмовляв з нами з великою мудрістю протягом багатьох років. Кожен раз, коли я розмовляв з ним, я їхав від нього зі знаннями і досвідом. Він дуже допоміг мені стати тим, ким я зараз є.

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За свою кар'єру він навчив багато гравців, тому я повинен використовувати весь цей досвід, який він дав мені.

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Емері більш енергійний і вимогливий. Він завжди говорить з тобою і намагається тобі допомогти. Я думаю, що це через його вік, Емері набагато молодший. Я думаю, що Арсен був таким, коли був в тому ж віці", – наводить слова Івобі Goal.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Унаї Емері Унаї Емері Алекс Івобі Алекс Івобі
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