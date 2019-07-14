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"Эмери энергичнее и требователенее Венгера", – Ивоби сравнил тренеров Арсенала

18:58 10 Читати українською
"Эмери энергичнее и требователенее Венгера", – Ивоби сравнил тренеров Арсенала
Алекс Ивоби / официальный сайт АПЛ

Полузащитник Арсенала Алекс Ивоби сравнил методики работы экс-менеджера "канониров" Арсена Венгера и нынешнего главного тренера Унаи Эмери.

"Арсен разговаривал с нами с большой мудростью на протяжении многих лет. Каждый раз, когда я разговаривал с ним, я уезжал со знаниями и опытом. Он очень помог мне стать тем, кем я сейчас являюсь.

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За свою карьеру он научил много игроков, поэтому я должен использовать весь этот опыт, который он дал мне.

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Эмери более энергичный и требовательный. Он всегда говорит с тобой и пытается тебе помочь. Я думаю, что это из-за возраста, Эмери гораздо моложе. Я думаю, что Арсен был таким, когда был в том же возрасте", – приводит слова Ивоби Goal.

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Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Унаи Эмери Унаи Эмери Алекс Ивоби Алекс Ивоби
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