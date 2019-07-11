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Кошельни відмовився летіти на передсезонний тур з Арсеналом – клуб прокоментував демарш капітана

13:28 260 Читать на русском
Кошельни відмовився летіти на передсезонний тур з Арсеналом – клуб прокоментував демарш капітана
Лоран Кошельни / Reuters

Центрбек Арсенала Лоран Кошельни не захотів летіти з командою до США.

Француз не з'явився на загальнокомандних зборах перед відправленням.

Кошельни близький до повернення на батьківщину – на гравця претендують одразу 2 клуби

"Ми дуже розчаровані діями Лорана, які суперечать нашим чітким правилам. Ми сподіваємося вирішити це питання і не будемо надавати подальші коментарі найближчим часом", – йдеться в заяві на офіційному сайті лондонського клубу.

Еду став технічним директором Арсенала – він ставав чемпіоном разом із Лужним

Нагадаємо, Кошельни захищає кольори Арсенала з 2010 року. Свого часу "каноніри" заплатили Лор'яну за гравця близько 12 млн євро.

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Англія Лоран Кошельни Лоран Кошельни Арсенал Арсенал
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