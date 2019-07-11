Кошельни відмовився летіти на передсезонний тур з Арсеналом – клуб прокоментував демарш капітана

Центрбек Арсенала Лоран Кошельни не захотів летіти з командою до США.

Француз не з'явився на загальнокомандних зборах перед відправленням.

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"Ми дуже розчаровані діями Лорана, які суперечать нашим чітким правилам. Ми сподіваємося вирішити це питання і не будемо надавати подальші коментарі найближчим часом", – йдеться в заяві на офіційному сайті лондонського клубу.

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Нагадаємо, Кошельни захищає кольори Арсенала з 2010 року. Свого часу "каноніри" заплатили Лор'яну за гравця близько 12 млн євро.