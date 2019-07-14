Арсенал запропонував шалену суму за трансферну ціль ПСЖ та Ліверпуля

Англія — 13 лип 1591
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30 форвардів за 9 років і розчарування. Вест Хем шукає бомбардира, який зламає "прокляття" – це може зробити Ярмоленко
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Яремчук оформив дубль у контрольному матчі Гента – 5-й гол українця ще до старту сезонуБельгія — 13 лип 2487
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Зінченко з Манчестер Сіті вирушить в турне Азією – Гвардіола не взяв двох конкурентів українцяАнглія — 13 лип 1489
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"Керівництво Атлетіко вчинило недобросовісно", – адвокат Грізманна розніс мадридців за намір судитися з БарселоноюІспанія — 13 лип 738
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Аталанта узгодила трансфер Маліновського, – Ді МарціоІталія — 13 лип 6174