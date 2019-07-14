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Арсенал запропонував шалену суму за трансферну ціль ПСЖ та Ліверпуля

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Арсенал запропонував шалену суму за трансферну ціль ПСЖ та Ліверпуля
Ніколя Пепе / Getty images

Нападник Лілля Ніколя Пепе, ймовірно, розпочне наступний сезон у новому клубі.

Арсенал вже розпочав переговори з Ліллем і запропонував за 24-річного івуарійця 80 мільйонів євро, стверджує Telefoot.

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Раніше агент Пепе зізнався, що гравець відкритий до пропозиців від усіх клубів, але хотів би продовжити кар'єру саме в АПЛ.

До слова, минулого сезону Ніколя Пепе провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач. Також нападник став другим найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2018/19.

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Арсенал Арсенал Лілль Лілль Англія Ніколя Пепе Ніколя Пепе
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