Емері – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Арсенал зробив все можливе в матчі проти найкращої на сьогодні команди

Наставник Арсенала Унаї Емері похвалив своїх підопічних після перемоги на Манчестер Юнайтед в рамках 30-го туру УПЛ.

"Я дуже пишаюся нашими гравцями. Вони зробили все можливе в матчі проти найкращої на сьогодні команди.

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Ми нав'язали боротьбу протягом 90 хвилин. Думаю, що ми заслужили цю перемогу. Ми можемо бути щасливі сьогодні. Знали, що Манчестер Юнайтед може використовувати іншу тактику, але ми хотіли нав'язати наш план гри. Я думаю, що нам це вдалося.

Наш воротар Бернд Лєно дуже важливий для нас. Я дуже пишаюся його грою сьогодні", – цитує Емері BBC.

Перемога підняла Арсенал на 4-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед і повернувся на 4-те місце – хлопці Емері та Фред завершили безпрограшну ходу Сульшера