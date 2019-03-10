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Емері – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Арсенал зробив все можливе в матчі проти найкращої на сьогодні команди

10 березня 22:47 390 Читать на русском
Емері – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Арсенал зробив все можливе в матчі проти найкращої на сьогодні команди
Унаї Емері / Фото АР

Наставник Арсенала Унаї Емері похвалив своїх підопічних після перемоги на Манчестер Юнайтед в рамках 30-го туру УПЛ.

12’ Граніт Джака
69’ П'єр-Емерік Обамеянг
 

"Я дуже пишаюся нашими гравцями. Вони зробили все можливе в матчі проти найкращої на сьогодні команди.

Сульшер назвав основну причину поразки Манчестер Юнайтед у матчі з Арсеналом

Ми нав'язали боротьбу протягом 90 хвилин. Думаю, що ми заслужили цю перемогу. Ми можемо бути щасливі сьогодні. Знали, що Манчестер Юнайтед може використовувати іншу тактику, але ми хотіли нав'язати наш план гри. Я думаю, що нам це вдалося.

Наш воротар Бернд Лєно дуже важливий для нас. Я дуже пишаюся його грою сьогодні", – цитує Емері BBC.

Перемога підняла Арсенал на 4-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед і повернувся на 4-те місце – хлопці Емері та Фред завершили безпрограшну ходу Сульшера

Теги
Англія Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал
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