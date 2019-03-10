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Сульшер назвав основну причину поразки Манчестер Юнайтед у матчі з Арсеналом

22:20 527 Читать на русском
Сульшер назвав основну причину поразки Манчестер Юнайтед у матчі з Арсеналом
Уле Гуннар Сульшер / Фото AP

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від поєдинку 30-го туру АПЛ проти Арсенала (0:2).

12’ Граніт Джака
69’ П'єр-Емерік Обамеянг
 

"Ми почали гру повільно. Найімовірніше, це наслідок матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ в середу. Ми створювали моменти, але гра стала зовсім іншою, коли суперник забив перший гол.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми створили набагато більше моментів сьогодні, ніж коли ми перемогли Арсенал в Кубку Англії. Іноді таке трапляється. Двічі влучили в поперечину, було ще п'ять дуже хороших моментів.

Рефері буде засмучений, якщо подивиться повтор, бо в тому епізоді не треба було призначати пенальті.

Нам потрібно було грати до кінця. Попереду у нас матч проти Вулверхемптона в Кубку, це буде важлива гра", – цитує Сульшера ВВС.

Після 30-турів чемпіонату Англії МЮ посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 58 очок.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед і повернувся на 4-те місце – хлопці Емері та Фред завершили безпрограшну ходу Сульшера

Теги
Арсенал - Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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