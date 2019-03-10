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Эмери – о победе над Манчестер Юнайтед: Арсенал сделал все возможное в матче против лучшей на сегодня команды

22:47 6 Читати українською
Эмери – о победе над Манчестер Юнайтед: Арсенал сделал все возможное в матче против лучшей на сегодня команды
Унаи Эмери / Фото АР

Наставник Арсенала Унаи Эмери похвалил своих подопечных после победы на Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура УПЛ.

12’ Гранит Джака
69’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 

"Я очень горжусь нашими игроками. Они сделали все возможное в матче против лучшей на сегодня команды.

Сульшер назвав основну причину поразки Манчестер Юнайтед у матчі з Арсеналом

Мы навязали борьбу в течение 90 минут. Думаю, что мы заслужили эту победу. Мы можем быть счастливы сегодня. Знали, что Манчестер Юнайтед может использовать другую тактику, но мы хотели навязать наш план игры. Я думаю, что нам это удалось.

Наш вратарь Бернд Лено очень важен для нас. Я очень горжусь его игрой сегодня", – цитирует Эмери BBC.

Победа подняла Арсенал на 4-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Арсенал победил Манчестер Юнайтед и вернулся на 4-е место – ребята Эмери и Фред завершили беспроигрышную ходу Сульшера

Теги
Унаи Эмери Унаи Эмери Арсенал - Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал Англия
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