Володар "Золотого м'яча-2007" торкнувся усіх головних тем, які зараз актуальні для його колишнього клубу. На думку Кака, Мілан ще має змогу вибратися із кризи, але для виправлення ситуації залишилося дуже мало часу. Також бразилець не міг пройти повз становище Златана Ібрагімовіча, який бореться з наслідками важкої травми і думками про необхідність завершити професіональну кар'єру. Також Кака дав кілька порад молодим зіркам "россонері" – Рафаелю Леау та Шарлю Де Кетеларе.

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"Я не згоден з Аріго Саккі, що Мілан надто молодий. Ці хлопці витримали тиск навіть у перший рік, коли на кону був довгоочікуваний трофей, вперше за стільки років. Їм прийшли на допомогу досвідчені гравці. Зараз же навіть молодь мала звикнути, бо якщо ти граєш за Мілан, ти відразу розумієш, що такий тиск.

Усі ці результати можуть тиснути на Мілан, але є дербі, щоб оговтатися. Нам потрібно скористатися цією великою можливістю перезапустити процес. Я чекаю рівної гри. Мілан нічим не гірший за Інтер, попри останні погані результати. Потрібно думати, що в такий особливий вечір необхідно показати щось особливе. Я повторюся – чекаю на рівний матч і перемогу Мілана 2:1. Дербі – ідеальний привід перезапустити сезон.

Лаутаро вражає. Титул чемпіона світу надає тобі додаткової переконливості. Водночас я продовжую ставити на Леау. Такий футболіст, як він, може змінити будь-яку гру. Фантастичний гравець, мені дуже подобається. Якщо Рафаель розглядає італійський футбол як черговий крок у кар'єрі, то краще піти, зараз правильний час. Я ж пораджу йому залишитися, тому що я не розглядаю італійський футбол лише як ступінь розвитку. І іноді йти з Мілана – не найкраща ідея.

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Думаю, Леау повинен враховувати будь-які можливості. Мілан дає йому дуже багато. У Катарі, де я працював коментатором на каналі BeIN Sport, я зустрів Галліані, і ми довго спілкувалися, він сказав, що тепер Серія А – це лише крок у кар'єрі, після якого футболісти можуть виїхати кудись далі. Мені важко з цим погодитись. Для мене Кальчо залишається дуже складною лігою для нападника і я не відношу Серію А до другосортних турнірів. В Італії я багато чого навчився і став тим гравцем, яким мене запам'ятали фанати.

Шарль Де Кетеларе не схожий на мене, і я не люблю порівняння – вони лише створюють великий тиск на молодих хлопців, тим більше коли вони переходять у топ-клуб. Я б порадив Де Кетеларі зберігати спокій, насолоджуватися ситуацією та отримувати максимум із можливості, яка випала йому – бути гравцем Мілана.

Навіть у мій другий сезон перші шість місяців були дуже складними. Суперники вже тебе знають, вони вже знайшли ключі проти тебе. Все стає ще складніше. Але треба залишатись спокійним. Поради досвідченіших одноклубників можуть стати для нього такими ж корисними, якими були для мене тоді.

Думаю, Златан має намір попрощатися на футбольному полі. Я думаю так, тому що Ібрагімовіч особливий. Такі гравці, як він, одержимі найпростішою ідеєю: щоб перемагати – треба ненавидіти програвати. Я вражений тим, як багато молодих гравців, вигравши щось одного разу, втрачають мотивацію та наполегливість. І навпаки, я пам'ятаю приклад Паоло Мальдіні, який мав 4 титули Ліги Чемпіонів, але він хотів виграти п'ятий. Такі особи і створюють різницю. Златан з його менталітетом, все ще може бути корисним.

переклад та адаптація Вадима Грищука

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