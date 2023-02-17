Севілья – ПСВ 3:0

Голи: Ен-Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

Спортінг – Мітьюлланд 1:1

Голи: Коатес, 90+4 – Емам Ашур, 77

Байєр – Монако 2:3

Голи: Діабі, 48, Вірц, 59 – Градецкі, 9 (автогол), Діатті, 74, Дісасі, 90+2

Ювентус – Нант 1:1

Голи: Влаховіч, 13 – Блас, 60

Ювентус швидко вийшов уперед, але не зміг "убити" гру. У господарів була тотальна перевага в перші 60 хвилин зустрічі, яку Блас нівелював точним ударом у контратаці. Керівництво Юве поставило перед Аллегрі завдання виграти Лігу Європи, щоб безпосередньо пробитися в Лігу чемпіонів. Але Макс почав новий для своєї команди турнір не найкращим чином.

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Ще гірші справи у леверкузенського Байєра – він і зовсім поступився Монако, пропустивши вирішальний гол у компенсований час.

У компенсований час пропустив і Мітьюлланд у виїзному матчі зі Спортінгом, але нічия на виїзді – хороший результат для чемпіона Данії.

Найвпевненішу перемогу цього вечора здобула Севілья. Команда Хорхе Сампаолі розбила ПСВ із рахунком 3:0 – героєм зустрічі став Лукас Окампос. Аргентинець вийшов на поле тільки після перерви, але встиг записати на свій рахунок гол і гольову передачу.

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