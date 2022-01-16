Вільяреал у останніх п'яти турах здобув чотири перемоги й розписав одну нічию, повернувшись у боротьбу за єврокубки. В разі перемоги над Ельче підопічні Унаї Емері піднялись би у зону Ліги Європи – благо, суперник йшов у двох очках від зони вильоту. Фаворит пари здавався очевидним.

Мессі розривається через сімейний конфлікт інтересів – дружина страждає в Парижі, а батько блокує повернення до Барси

Втім, поєдинок виявився не таким простим, як очікувалось. У першому таймі команди провели всього два неточних удари по воротах, причому обидва належали футболістам Ельче. По перерві левантійці заграли значно активніше, але саме вони пропустили гол на 78-й хвилині. Вивести господарів вперед зміг Бойє, який прийняв передачу на лінію штрафного й пробив точно в ближній кут – 1:0! Цей гол виявився єдиним у зустрічі.

Ельче святкує перемогу, набирає 22 очки й підіймається на п'ятнадцяту позицію. Вільяреал з 29 заліковими балами залишився восьмим.

Скандал у матчі Бетіс – Севілья: у голову гравцю кинули металевий предмет після божевільного гола з кутового