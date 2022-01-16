Сім'я 34-річного аргентинця ніяк не може адаптуватися в столиці Франції, повідомляє EL Nacional.

Мессі сором'язливо танцював і поцілував дружину – відео вечірки

Антонелла Рокуццо прямо підштовхує Мессі до повернення в Барселону. Дружина Лео страждає через паризький холод і незнання мови. Вона хоче, щоб сім'я повернулася до сонячної Каталонії, де набагато зручніше і синам. Крім того, тепер на Камп Ноу є Хаві та Дані Алвес, з якими у Мессі були прекрасні стосунки.

Омріяним планам заважає батько Ліонеля. Під час прощання з Барселоною Хорхе Мессі кинув кілька критичних слів на адресу Жоана Лапорти, який нібито доклав надто мало зусиль для зберження легенди. З тих часів стосунки аж ніяк не покращились, тому батько всіляко блокуватиме можливість повернення Мессі в каталонський клуб.

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