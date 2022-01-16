Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії був перерваний ще в першому таймі через неналежну поведінку фанатів Бетіса.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Бетіс – Севілья – 1:1 (матч припинено на 39-й хвилині)

Голи: Гомес, 35 – Фекір, 39

Севільське дербі повністю виправдало статус центрального поєдинку дня – як зі знаком "плюс", так і "мінус". На 35-й хвилині Севілья забила. Олівер Торрес втратив м'яч, але тут же його відвоював, після чого прострілив у центр. Алехандро Папу Гомес ударом у дотик з лінії штрафного вразив нижній кут воріт Бетіса.

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Підопічні Мануеля Пеллегріні відігралися дуже швидко. Набіль Фекір фантастичним ударом з кутового закрутив м'яч у дальню дев'ятку!

FEKIR SCORES THE CORNER!! pic.twitter.com/CUXkIfRfxF — FIFA 22 News  (@FUT22News) January 15, 2022

Одразу після цього матч на Беніто Вільямарін був зупинений. Поки гравці Бетіса раділи, з трибун полетів шматок металевої палиці, який влучив в голову хавбеку гостей Жоану Жордану. Хулен Лопетегі одразу забрав свою команду з поля, а через кілька хвилин гравці Севільї пішли з технічної зони в роздягальню. Постраждалий півзахисник начебто не отримав серйозних травм, але пройде додаткове обстеження.

Пауза тривала хвилин 20, після чого поєдинок Бетіс – Севілья вирішили не продовжувати. Долю матчу визначать пізніше, інформує офіційний сайт Королівської федерації футболу.