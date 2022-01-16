Вильяреал в рамках 21-го тура Ла Лиги потерпел поражение от Эльче (0:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Вильярреал в последних пяти турах одержал четыре победы и расписал одну ничью, вернувшись в борьбу за еврокубки. В случае победы над Эльче подопечные Унаи Эмери поднялись в зону Лиги Европы – благо, соперник шёл в двух очках от зоны вылета. Фаворит пары казался очевидным.

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Впрочем, поединок оказался не столь простым, как ожидалось. В первом тайме команды провели всего два неточных удара по воротам, причем оба принадлежали футболистам Эльче. После перерыва же левантийцы заиграли гораздо активнее, но именно они пропустили гол на 78-й минуте. Вывести хозяев вперёд смог Бойе, принявший передачу на линию штрафной и пробивший точно в ближний угол – 1:0! Этот гол оказался единственным во встрече.

Ельче празднует победу, набирает 22 очка и поднимается на пятнадцатую позицию. Вильярреал с 29 зачетными баллами остался восьмым.

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