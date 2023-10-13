"Експерти краще знають": Мудрик – про свій дебютний гол у Челсі й реакцію Почеттіно
– Експерти пишуть, що цей гол додав тобі впевненості. Це справді так?
– Експерти краще знають.
Мудрик гнівно відповів на провокацію фаната після спільного фото – відео інциденту
– Які емоції в тебе викликав цей гол?
– Радість та впевненість, що все йде крок за кроком. І тренер, і партнери по команді привітали мене з цією подією.
– Що сказав Почеттіно?
– Нічого. Я бачив, що він був радий за мене, – сказав Мудрик в ефірі YouTube-каналу Взбірна.
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