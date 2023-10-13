Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів про свій перший гол у складі Челсі, який він забив у ворота Фулхема.

– Експерти пишуть, що цей гол додав тобі впевненості. Це справді так?

– Експерти краще знають.

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– Які емоції в тебе викликав цей гол?

– Радість та впевненість, що все йде крок за кроком. І тренер, і партнери по команді привітали мене з цією подією.

– Що сказав Почеттіно?

– Нічого. Я бачив, що він був радий за мене, – сказав Мудрик в ефірі YouTube-каналу Взбірна.

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