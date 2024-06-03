Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос не вважає, що статус фаворита підходить його національній команді перед стартом Євро-2024.

"Було б неправильно не змагатися з метою виграти чемпіонат Європи. Думаю, нам вдалося трохи змінити настрій на позитив.

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Проте, на мій погляд, ми далеко не фаворити турніру. Але це для мене реальність: коли я граю в турнірі, я, звичайно, хочу перемогти", – поділився Кроос у коментарі Sky Sport.

Нагадаємо, Німеччина автоматично потрапила на чемпіонат Європи-2024 як господар турніру. До групи А разом з німцями потрапили Швейцарія, Шотландія та Угорщина.

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