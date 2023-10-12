Михайло зараз перебуває у розташуванні збірної України, яка готується до матчу кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії. Мудрик люб'язно погодився сфотографуватися з уболівальниками, які зібралися біля автобуса національної команди.

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Парочка фанів вирішили поглузувати з Мудрика, але зробили це підло. Спочатку уболівальник зробив фото свого друга поруч з вінгером Челсі, а відразу після цього вигукнув: "London is Red". Йдеться про те, що головна команда Лондона – це Арсенал, який також намагався підписати українця.

Мудрик виправдано розгнівався на такі слова, але відповів доволі коректно: "Що ти фоткаєш тоді?"

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