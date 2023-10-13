Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своем первом голе в составе Челси, который он забил в ворота Фулхэма.

– Эксперты пишут, что этот гол придал тебе уверенности. Это действительно так?

– Эксперты лучше знают.

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– Какие эмоции у тебя вызвал этот гол?

– Радость и уверенность, что все идет шаг за шагом. И тренер, и партнеры по команде поздравили меня с этим событием.

– Что сказал Почеттино?

– Ничего. Я видел, что он был рад меня, – сказал Мудрик в эфире YouTube-канала Взбірна.

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