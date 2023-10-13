"Эксперты лучше знают": Мудрик – о своем дебютном голе в Челси и реакции Почеттино
23:30 - Читати українською
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своем первом голе в составе Челси, который он забил в ворота Фулхэма.
Михаил Мудрик 18’
Армандо Броя 19’
18’ Михаил Мудрик
19’ Армандо Броя
– Эксперты пишут, что этот гол придал тебе уверенности. Это действительно так?
– Эксперты лучше знают.
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– Какие эмоции у тебя вызвал этот гол?
– Радость и уверенность, что все идет шаг за шагом. И тренер, и партнеры по команде поздравили меня с этим событием.
– Что сказал Почеттино?
– Ничего. Я видел, что он был рад меня, – сказал Мудрик в эфире YouTube-канала Взбірна.
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