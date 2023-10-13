Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції розповів про підготовку до матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня у Празі.

– В якому стані зараз команда? Чи всі здорові, який стан гравців?

– Ми дуже вдячні Чехії, Празі за надані можливості. Вони зробили всі умови, щоб ми тренувалися і готувалися до цієї дуже важливої гри. На жаль, Сергій Кривцов отримав пошкодження. Це сталося раніше, ще в США. На жаль, завтра він не зіграє. Але Денис Попов повертається, він буде тренуватися. Інші футболісти готові до завтрашньої гри.

Україна – Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

– Наскільки складно без Циганкова і Ярмоленка?

– Не вважаю, що дуже складно. У нас багато гравців, які можуть їх замінити. Не можу казати, як саме, але такі гравці є. Вважаю, ми вийдемо найсильнішим складом, хоча деякі гравці травмовані. Але у Північної Македонії є такі ж проблеми. Вважаю, що ми в рівних умовах.

– Чи розглядаєте ви варіант зі зміною схеми у зв'язку з травмами Ярмоленка і Циганкова?

– Ми розглядаємо дуже багато схем. Завтра все побачите.

– Що сталося у першому матчі з Північною Македонією? Їхній тренер казав, що у другому таймі була аномалія. Що думаєте ви?

– Це був перший офіційний матч для мене. Це завжди складно. Дуже важливо отримати впевненість із перших хвилин. Тоді це не вдалося, бо ми пропустили першими два голи, але в підсумку вдалося виграти. Дуже добре, що ми повернулися в другому таймі. Ми проаналізували той матч і маємо почати завтрашню гру по-іншому. Думаю, футболісти це розуміють. Ми будемо завтра грати сконцентрованіше.

– В якому стані Михайло Мудрик? Чи можемо ми побачити його з перших хвилин?

– Так, можемо побачити. Я радий за Михайла, бо він у передостанньому матчі забив перший гол за Челсі і виглядав дуже впевнено. Це важливо для нього, для Челсі і для нас. З цими емоціями він повернеться на поле і буде нам допомагати.

– Завдяки чому ви викликали Маліновського, який пропустив минулий збір?

– Я знаю Руслана, він завжди з задоволенням приїжджає до збірної України. Немає різниці, чи він був минулого збору, чи ні. Тоді я його не викликав, бо у нього зовсім не було ігрової практики. Зараз він грає за Дженоа, і я його викликав у збірну України.

– Наскільки ви занурені в процеси, якы відбуваються в молодіжній збірній? Чи спілкуєтеся з Унаї Мельгосою? Чи можливо, що хтось зі складу молодіжки зможе потрапити до національної команди?

– Ми завжди контактуємо з ним, навіть після вчорашньої гри з Люксембургом, яку ми дивилися. Я згоден з Унаї, що ми створили набагато більше моментів, ніж це було в попередній грі з Північною Ірландію. Тому я бачу прогрес в атаці молодіжної збірної. Тепер очікуємо на гру з Англією. Кандидати є, і вони будуть. Унаї контролює тренувальний процес, розповідає мені про кандидатів, які є в молодіжній збірній.

– Які перші думки, коли ви бачите турнірну таблицю нашої групи станом на цей момент?

– Я її взагалі не бачив. А що бачити? У нас і в Північної Македонії по 7 очок. Я завжди казав, що потрібно концентруватися на кожній грі. Зараз у нас гра з Північною Македонією. Треба зробити все, щоб взяти три очки, які для нас дуже важливі, – заявив Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня. Поєдинок пройде у Празі, стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Обидві команди після 5-ти турів групи C набрали по 7 очок. Стільки ж у Італії, яка зіграла на матч менше і посідає другу сходинку. Очолює турнірну таблицю збірна Англії – 5 матчів, 13 очок.

Головний біль Реброва – ким замінити Ярмоленка, Бущан програє конкуренцію Трубіну