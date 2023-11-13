Чемпіонат Бразилії, 34 тур

Палмейрас – Інтернасьйонал – 3:0

Голи: Зе Рафаел, 39, Ендрік, 59, Роні, 88

РБ Брагантіно – Ботафого – 2:2

Голи: Борбас, 3, 90+6 – Са, 35, Карлуш, 37

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Палмейрас розгромив Інтернасьйонал, у складі якого зіграли відразу чотири екс-представники УПЛ – Алан Патрік, Вітао, Луїс Адріано і Карлос Де Пена. Один з м'ячів у активі 17-річного Ендріка. Форвард-вундеркінд відзначився 4 голами у останніх 4 матчах. Реал задоволено потирає руки – влітку талант за 60 млн євро нарешті повинен прибути на Сантьяго Бернабеу.

Палмейрас вийшов у одноосібні лідери завдяки черговому провалу Ботафого. "Самотня зірка" надпотужно проводила чемпіонат, допоки у липні не втратила головного тренера Луїша Каштру. У останніх 6 турах – жодної перемоги, всього 2 очки. Цього разу Ботафого був дуже близький до успіху в "динамівському" дербі – Че Че проти Вітінью, який виступає за РБ Брагантіно. Перший навіть відзначився асистом, але дубль Борбаса на 90+6-й хвилині призвів до поділу очок.

За 4 тури до фінішу Палмейрас має 2 очки переваги на Ботафого (матч в запасі), 3 над Греміо і РБ (матч в запасі). Нагадаємо, о саме "вердао" є чинними чемпіонами Бразилії.

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