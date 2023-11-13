Чемпионат Бразилии, 34 тур

Палмейрас – Интернасьонал – 3:0

Голы: Зе Рафаэл, 39, Эндрик, 59, Рони, 88

СБ Брагантино – Ботафого – 2:2

Голы: Борбас, 3, 90+6 – Са, 35, Карлуш, 37

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Палмейрас разгромил Интернасьонал, в составе которого сыграли сразу четыре экс-представителя УПЛ – Алан Патрик, Витао, Луис Адриано и Карлос Де Пена. Один из мячей в активе 17-летнего Эндрика. Форвард-вундеркинд отметился 4 голами в последних 4 матчах. Реал довольно потирает руки – летом талант за 60 млн евро наконец-то должен прибыть на Сантьяго Бернабеу.

Палмейрас вышел в единоличные лидеры благодаря очередному провалу Ботафого. "Одинокая звезда" сверхмощно проводила чемпионат, пока в июле не потеряла главного тренера Луиша Каштру. В последних 6 турах – ни одной победы, всего 2 очка. На этот раз Ботафого был очень близок к успеху в "динамовском" дерби – Че Че против Витиньо, выступающем за Брагантино. Первый даже отличился ассистом, но дубль Борбаса на 90+6-й минуте привел к разделению очков.

За 4 тура до финиша Палмейрас имеет 2 очка преимущества на Ботафого (матч в запасе), 3 над Гремио и РБ (матч в запасе). Напомним, именно "вердао" являются действующими чемпионами Бразилии.

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