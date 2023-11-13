Бенфіка вирвала перемогу в матчі зі Спортінгом (2:1) в 11 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 11 тур

Бенфіка – Спортінг – 2:1

Гол: Невеш, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Д'єкереш, 45

Лісабонське дербі завершувало черговий тур в чемпіонаті Португалії. Бенфіка на своєму полі приймала Спортінг. Український голкіпер Анатолій Трубін вийшов в стартовому складі.

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Обидві команди мали гарні моменти, щоб відкрити рахунок. Здавалось, що все ж Спортінг ближче до гола, ніж господарі. Трубіну довелося кілька разів вступати в гру. Сейви українця були ефектними, а його дії випромінювали спокій. Втім, Бенфіка пропустила гол в роздягальню. Д'єкереш потужну пробив, а Анатолій не був готовий до такого удару.

В другому таймі "орли" не дозволили Спортінгу створити бодай один шанс біля своїх воріт, але й нагодами не скористалися. Відігратися вдалося лише в доданий час. Невеш спочатку зрівняв рахунок, а Тенгстедт приніс перемогу на 90+7.

Спортінг та Бенфіка тепер мають однакову кількість очок – по 28. "Орли" випереджають свого суперника в таблиці за додатковими показниками.

Sporting CP, Jogada, O. Diomande, 30m



Trubin! Canto de Pedro Gonçalves, Diomande nas alturas a cabecear, sacudiu o guardião encarnado!#LigaPortugalBetclic #SLBSCP pic.twitter.com/qweyKD0trl — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 12, 2023