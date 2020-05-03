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"У нього були постійні конфлікти з Федецьким і Тлумаком": Кополовець – про зіркового екс-легіонера Карпат

3 травня 14:50 1794 Читать на русском
"У нього були постійні конфлікти з Федецьким і Тлумаком": Кополовець – про зіркового екс-легіонера Карпат
Лукас Перес / Фото з відкритих джерел

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець, який свого часу захищав кольори Карпат, поділився думками щодо свого колишнього одноклубника Лукаса Переса.

"Уже тоді було видно, що це серйозний футболіст. Він виділявся: і швидкість хороша, і пластика, і удар потужний. Все залежало від нього. Але у нього був важкуватий характер. Йому непросто було акліматизуватися у нас.

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Якщо йому щось і завадить стати серйозним футболістом, то його характер. Він дружив з бразильцями, а з українцями не міг знайти спільну мову. У нього постійно були конфлікти з Федецьким, з Тлумаком – лідерами Карпат на той час. Були моменти і по грі. Він назад не відпрацьовував. Так, він забивав, але ми постійно програвали, наприклад, 1:2. Постійно до нього були претензії по грі на оборону.

Я навіть не міг подумати, що він доросте до рівня Арсеналу. Але те, що стане класним футболістом, було видно. Він був сильніший за нас – все робив значно швидше", – сказав Кополовець.

Нагадаємо, Лукас Перес перейшов у Карпати у січні 2011 року у статусі вільного агента з Райо Вальєкано. Після оренди в Динамо перебрався у грецький ПАОК за 800 тисяч євро. В серпні 2015-го за 1,5 млн євро повернувся в Іспанію у Депортіво, звідки за рік перешойв у лондонський Арсенал за 20 млн євро. Згодом, транзитом черех Вест Хем, повернувся в Ла Лігу – в Алавес. Взимку цього року потрапив у шорт-лист Барселони.

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