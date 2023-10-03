Вінгер Бенфіки Давід Нерес матиме нагоду зіграти у складі національної команди в жовтневих поєдинках кваліфікації до ЧС-2026.

Рафінья через травму вибув із заявки збірної Бразилії на жовтневі матчі проти Венесуели та Уругваю. Натомість виклик отримав колишній вінгер Шахтаря, а нині одноклубник Анатолія Трубіна у Бенфіці – Давід Нерес, повідомляє офіційний сайт Бразильської футбольної конфедерації.

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Зазначається, що Рафінью прибрали із заявки через травму м'яза задньої частини правого стегна, якої він зазнав у поєдинку у складі Барселони проти Мальорки.

Додамо, що збірна Бразилії 12 жовтня зустрінеться з Венесуелою, а 17-го числа протистоятиме Уругваю у матчах відбору до ЧС-2026.

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