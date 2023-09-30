Чемпіонат Португалії 2023/24, 7-й тур

Бенфіка – Порту – 1:0

Гол: Ді Марія, 68

Вилучення: Кардозу, 19 (Порту)

Трубін знову опинився у стартовому складі Бенфіки на дербі з Порту. Перший тайм, однак, пройшов більше на половині "драконів". Особливо цьому посприяло вилучення Оскара Кардозу на 19 хвилині – арбітр показав червону картку захиснику в суперечливому епізоді з Нересом.

Але це не допомогло забитим м'ячам – команди пішли на перерву з нулями на табло. Трубін врятував під час фактично виходу віч-на-віч Таремі, вибивши рукою м'яч з ніг нападника (проте, українець також зачепив іранця, тож були підстави для призначення пенальті). Також Анатолій ефектно врятував після небезпечного удару нападника Пепе під поперечку.

ANATOLIY TRUBIN (2001) WITH A HUGE SAVE!!!

Via @vsports_ptpic.twitter.com/3c2oXtzpjC — Football Report (@FootballReprt) September 29, 2023

Попри серйозну перевагу Бенфіки у володінні м'ячем, точність ударів відверто кульгала. Міг забивати Кьокчю, але удар хавбека "орлів" пролетів над поперечкою. Глядачі на Да Луж таки побачили забитий м'яч на 68 хвилині. Це Нерес розхитав захисника на лівому фланзі та прострілив на Ді Марію – Анхель з допомогою рикошету від захисника все ж пробив Діогу Кошту. Цей гол так і став єдиним у зустрічі, а Трубін ще кілька разів справлявся з досить простими спробами Порту.

Таким чином, Бенфіка набрала 18 очок та очолила турнірну таблицю, а Порту залишився на третій сходинці з 16 пунктами. Щодо Трубіна, то воротар вперше зіграв на нуль у складі Бенфіки.