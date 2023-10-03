Вингер Бенфики Давид Нерес будет иметь возможность сыграть в составе национальной команды в октябрьских поединках квалификации к ЧМ-2026.

Рафинья из-за травмы выбыл из заявки сборной Бразилии на октябрьские матчи против Венесуэлы и Уругвая. Зато вызов получил бывший вингер Шахтера, а ныне одноклубник Анатолия Трубина в Бенфике – Давид Нерес, сообщает официальный сайт Бразильської футбольної конфедерації.

Украина сохранила позиции, Аргентина на вершине, в топ-10 только одно изменение – новый рейтинг сборных ФИФА

Отмечается, что Рафинью убрали из заявки из-за травмы мышцы задней части правого бедра, которую он получил в поединке в составе Барселоны против Мальорки.

Добавим, что сборная Бразилии 12 октября встретится с Венесуэлой, а 17-го числа будет противостоять Уругваю в матчах отбора к ЧМ-2026.

Трубин впервые сыграл на ноль за Бенфику – украинец совершил суперсейв в дерби с Порту, экс-звезда Шахтера отдал ассист