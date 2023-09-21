Збірна України, яка у вересні провела два матчі – проти Англії (1:1) та Італії (1:2), хоч і втратила 2,83 бала, залишилась на 24 сходинці рейтингу ФІФА.

Україна отримала серйозне покарання від УЄФА за поведінку вболівальників

На першому місці залишається чинний чемпіон світу – Аргентина. Франція та Бразилія розташувалися на другій та третій сходинках відповідно. В топ-10 відбулася лише одна зміна. Збірна Португалії випередила італійців, перемістившись на восьме місце.

В другій половині таблиці Швейцарія піднялася на 13 сходинку, а Колумбія на 16, посунувши Уругвай на 17 місце.

"Не хочу, щоб відмовився від українського паспорта": наш талант спортивної династії дебютував за Грузію, його веде Інтер