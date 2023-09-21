Україна зберегла позиції, Аргентина на вершині, в топ-10 лише одна зміна – новий рейтинг збірних ФІФА
Міжнародна федерація футболу традиційно оновила рейтинг національних збірних після міжнародної паузи.
Збірна України, яка у вересні провела два матчі – проти Англії (1:1) та Італії (1:2), хоч і втратила 2,83 бала, залишилась на 24 сходинці рейтингу ФІФА.
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На першому місці залишається чинний чемпіон світу – Аргентина. Франція та Бразилія розташувалися на другій та третій сходинках відповідно. В топ-10 відбулася лише одна зміна. Збірна Португалії випередила італійців, перемістившись на восьме місце.
В другій половині таблиці Швейцарія піднялася на 13 сходинку, а Колумбія на 16, посунувши Уругвай на 17 місце.
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