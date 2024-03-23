Колумбієць наразі виступає за бразильський клуб Сан-Паулу, але 32-річний гравець не планує надовго залишатися за межами Європи.

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"Я думаю, що коли ти приїжджаєш в Іспанію, ти повинен робити все правильно. Я сподіваюся повернутися в Ла Лігу в майбутньому. Це ліга, в якій завжди хотів грати", – цитує колумбійця Relevo.

Нагадаємо, що Хамес Родрігес виступав за іспанський Реал, з яким двічі здобував титул чемпіона Іспанії та двічі вигравав Лігу чемпіонів. В Європі півзахисник встиг пограти за Монако, Баварію, Порту, Евертон та Олімпіакос.

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