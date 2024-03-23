Колумбиец сейчас выступает за бразильский клуб Сан-Паулу, но 32-летний игрок не планирует надолго оставаться за пределами Европы.

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"Я думаю, что когда ты приезжаешь в Испанию, ты должен делать все правильно. Я надеюсь вернуться в Ла Лигу в будущем. Это лига, в которой всегда хотел играть", – цитирует колумбийца Relevo.

Напомним, что Хамес Родригес выступал за испанский Реал, с которым дважды завоевывал титул чемпиона Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. В Европе полузащитник успел поиграть за Монако, Баварию, Порту, Эвертон и Олимпиакос.

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