У п'ятницю, 22 березня, відбулася низка цікавих товариських матчів. Звіт про них читайте на Футбол 24.

Товариські матчі

Вірменія – Косово – 0:1

Гол: Рашіца, 25

Норвегія – Чехія – 1:2

Голи: Бобб, 20 – Зіма, 37, Барак, 85

Албанія – Чилі – 0:3

Голи: Варгас, 20, Боладос, 83, Давілья, 90+2

Нідерланди – Шотландія – 4:0

Голи: Рейндерс, 40, Вейналдум, 72, Вегхорст, 84, Мален, 86

Румунія – Північна Ірландія – 1:1

Голи: Ман, 23 – Рід, 7

Угорщина – Туреччина – 1:0

Гол: Собослай, 48 (пен.)

Іспанія – Колумбія – 0:1

Гол: Муньйос, 61

Безвиграшна серія Вірменії сягнула 7 матчів. Цього разу підопічні Петракова у Єревані поступилися Косову.

Невдалий період переживає і Ерлінг Холанд, який не може забити у трьох матчах поспіль. Голом відзначився його одноклубник 20-річний Оскар Бобб, але це не врятувало норвежців від поразки Чехії.

Португалія розбила Швецію, але нарвалася на критику – Мартінес визнав проблеми перед Євро-2024

Фанати Албанії з тривогою очікують на Євро-2024. "Гірські орли" потрапили в "групу смерті" до Іспанії, Італії та Хорватії, а результат спарингу зовсім не тішить – розгромні 0:3 від Чилі. Румунія (потенційний суперник України) також не вражає, розписавши тільки нічию з Північною Ірландією. Угорщина дотиснула Туреччину завдяки точному пенальті Домініка Собослая.

Хто сьогодні може бути задоволений, так це нідерландці. "Помаранчеві" не залишили мокрого місця від Шотландії, яка у відборі на Євро виглядала дуже солідно.

Експериментальний склад Іспанії нічого не зміг вдіяти зі збірною Колумбії. "Фурія" жалюгідно виглядала в атаці та ще й пропустила на 61-й хвилині. Луїс Діас на лівому фланзі накрутив Дані Вівіана і подав під акробатичний удар Даніеля Муньйоса – 0:1.

Євро-2024: визначилися фінальні пари плей-офф кваліфікації – відомий суперник України