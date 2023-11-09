"Мане та Салах? Я знав цих хлопців дуже добре, можливо, краще за всіх. Я був там, на полі, прямо поміж ними. Я на власні очі бачив погляди, гримаси, мову тіла, незадоволення, коли один з них злився на іншого. Я відчував це. Я був сполучною ланкою між ними в нашій атакувальній грі і пожежником у ті моменти.

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Для багатьох цей конфлікт у матчі проти Бернлі між Садьйо і Мо був першим, для декого – першим і останнім. Але я знав, що вона назрівала ще з попереднього сезону, 2018/19. Моїм інстинктом і обов'язком було розрядити ситуацію між ними. Лити воду на вогонь – ніколи не підливати бензин.

Вони ніколи не були найкращими друзями, кожен тримався сам по собі. Рідко можна було побачити, щоб вони розмовляли, і я не впевнений, що це було пов'язано з єгипетсько-сенегальським суперництвом на африканських турнірах. Я справді не знаю. Але вони також ніколи не переставали розмовляти, ніколи не розривали зв'язків.

У нас трьох були дуже різні характери, і Юрген Клопп знав, що я не кину пляшку на землю або щось подібне. Якщо мене щось турбувало, я говорив з ним наодинці. Коли потрібна була заміна, легше було зняти мене, ніж засмутити когось із них. Всі, включаючи інших гравців, знали, як це працює. Це був найбільший секрет Ліверпуля – природно, ніхто ніколи не питав, що я думаю або що я відчуваю. Така вже моя натура – команда на першому місці. Бос це знав", – наводить видання Goal уривок з книги Фірміно "Si Senor: My Liverpool Years".

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