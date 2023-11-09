У четвер, 9-го листопада Луїс Мануель Діас, батько гравця Ліверпуля Луїса Діаса, був відпущений своїми викрадачами. Як інформує Marca, зловмисники передали батька гравця "червоних" представникам міжнародного комітету Червоного Хреста.

Злочинці пообіцяли відпустити батька форварда Ліверпуля – він перебуває в заручниках майже тиждень

Луїс Мануель пробув у полоні рівно 13 днів. Його негайно доставили в місто Вальєдупар для проходження медичного обстеження.

Згідно з джерелом, наразі Луїс Мануель перебуває в безпеці разом з представниками ООН.

У повстанському угрупованні заявляли, що процес звільнення чоловіка розпочався ще 3-го листопада, але довести справу до кінця заважала колумбійська армія, яка діяла в її районі.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"