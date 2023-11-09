"Мане и Салах? Я знал этих ребят очень хорошо, возможно, лучше всех. Я был там, на поле, прямо между ними. Я собственными глазами видел взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, когда один из них злился на другого. Я чувствовал это. Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в те моменты.

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Для многих этот конфликт в матче против Бернли между Садио и Мо был первым, для некоторых – первым и последним. Но я знал, что она назревала еще с предыдущего сезона, 2018-19. Моим инстинктом и обязанностью было разрядить ситуацию между ними. Лить воду на огонь – никогда не подливать бензин.

Они никогда не были лучшими друзьями, каждый держался сам по себе. Редко можно было увидеть, чтобы они разговаривали, и я не уверен, что это было связано с соперничеством Египта и Сенегала на африканских турнирах. Я действительно не знаю. Но они также никогда не переставали разговаривать, никогда не разрывали связей.

У нас троих были очень разные характеры, и Юрген Клопп знал, что я не брошу бутылку на землю или что-то подобное. Если меня что-то беспокоило, я говорил с ним наедине. Когда нужна была замена, легче было снять меня, чем расстроить кого-то из них. Все, включая других игроков, знали, как это работает. Это был самый большой секрет Ливерпуля – естественно, никто никогда не спрашивал, что я думаю или что я чувствую. Такова уж моя натура – команда на первом месте. Босс это знал", – приводит издание Goal отрывок из книги Фирмино "Si Senor: My Liverpool Years".

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