Команда Клоппа отримала чудовий шанс обійти як мінімум Арсенал. Суперник – у зоні вильоту, не виграв жодного матчу вдома, але в рідних стінах достатньо крові попив тому ж Тоттенхему, який до цього туру посідав перше місце. Матч, як і онлайн-трансляція Лутон – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 18:30. Джо Гомес почав стрілянину слабким ударом на 6 хвилині – ніби з меж воротарського, на 0,36 xG, але ж спиною до воріт під щільною опікою захисника. А ось в одного Дарвіна за половину першого тайму 5 ударів на 0,92 очікуваного м'яча після влучань у площину воріт (xGOT).

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Салах створив момент для уругвайського одноклубника, а згодом зовсім вільний підібрав снаряд у штрафному, але бахнув дуже високо. Лутон видав 3 ударні вилазки. Як тільки є можливість розігнати контру, господарі роблять це, не соромлячись заходити у штрафний і бити звідти. З особливою охотою цілять у фланг Александера-Арнольда, який міг забивати здалеку і вже створив 2 чудові нагоди для партнерів. Кабору щуриться – влучив м'яч у голову, певний шок передживі захисник Лутона. Барклі виставленою долонею дав по обличчю Мак Аллістеру, страждання чемпіона світу суддя не оцінив.

Жота також перевірив реакцію Камінскі, який встиг 3 сейви оформити. Барклі знову був далекий від влучання дальнім пострілом. Неймовірно, але Медлі картки вдома не забув. У жорсткому підкаті Накамба скосив Мак Аллістера, це жовта. Клопп дуже задумано хитає головою. Не може Ліверпуль тиснути на ворота Лутона з регулярною інтенсивністю. Рівно на 1 очікуваний гол награли, але Дарвіну і Жоті зазвичай потрібно якусь кількість моментів змарнувати. Потрібні якісь нові ходи. Можливо, кадрові рішення. Все ж у суперника – 4 найгірша оборона англійського сезону. Не личить одній з найкращих атак грати проти Лутона без забитих м'ячів і загалом пропонувати відносно мало попереду.

Такий же тягучий початок другої половини на користь борця за виживання. Відверто не вистачає гостям простору, надто вузько діють фаворити в атаці. Ліверпуль просто не вийшов на другу половину. Лутон ще активніше атакує. Лише 2 дуже дальні удари – Трент і Собослай ледь не з центра поля. Ніби нічого такого, але все нахабніші флангові спроби команди Роба Едвардса. Огбене на силі й швидкості знищив по черзі Александера-Арнольда, Конате і Мак Аллістера, зрізав до штрафного, віддав. Морріс розстрілював – Аліссон відверто виручає. Цімікас, Елліот і Гакпо замінили Гомеса, Собослая і Жоту на 67 хвилині. Щось затягнув Клопп цього разу з кадровими рішеннями, аж до перших пожеж у власному штрафному.

Ну, ось, будь ласка. Тільки Елліот відкрився хоч трохи в ширину, як створив момент. Гакпо навіщось вирішив забивати гол скорпіона – мабуть, надто самотньо і нудно було одному на межі воротарського. Вийшло так собі. ТАА подає з лівого флангу, куди здвоївся обігратись із Цімікасом. Салах скидає на ліву стійку, Дарвін у своєму стилі дає по горобцях з вбивчої відстані. Мо ще раз виводить Нуньєса пасом за спини, вже на 9 ударну позицію в матчі – Камінскі ефектно тягне! Господарі огризаються на контрі. Тим часом показник очікуваних голів Ліверпуль станом на 78 хвилину скочив до 2,75.

Гравенберх крутить у ближній кут, воротар уже піймав кураж, щоб таке пропускати. На 80 хвилині Тахіт Чонг відкриває рахунок. Ліверпуль був надто зайнятий апеляціями щодо пенальті на кутовому, аби повертатися додому. Барклі вибіг, дав праворуч, Каборе прострілив з правого флангу, удар екс-хавбека Манчестер Юнайтед повз Аліссона – це було легко й ефектно. Після цього взяття воріт Ліверпуль 10 хвилин контролює м'яч 90% часу. Лучо Діас на 90+6 хвилині першим ударом показав усім, як треба. Елліот класно накинув на ліву стійку, а колумбієць, викраденого батька якого досі утримують члени злочинної організації, перевисів у повітрі захисника і скинув повз голкіпера.

FT: Luton Town 1-1 Liverpool



xG: 0.81-3.04

Shots: 8-24

Shots on target: 5-6

Accurate passes: 134-576

Possession: 26.4%-73.6%

Corners: 4-7



Liverpool save their blushes with a late, late goal. #LUTLIV pic.twitter.com/wmQJoZNXUd — Squawka Live (@Squawka_Live) November 5, 2023

Ліверпуль якимсь дивом не виграє матч, в якому 24 рази настріляв по воротах і набив понад 3 очікувані голи. Команда Клоппа зрівнялася за очками з Арсеналом, ділячи 3-4 місця. Лутон наздогнав Брайтон (по 6 балів) і вибрався із зони вильоту лише завдяки додатковим показникам.

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