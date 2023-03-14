Схоже, що півзахисник Панатінаїкоса Беньямін Вербіч більше зосереджений на розгульному способі життя, а не на футболі.

Альвіна Лаллі, колишня дівчина Беньяміна Вербіча, у своєму Instagram виступила з новими шокуючими фактами щодо життя словенського футболіста.

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"Привіт усім. Дякую за відео з нічного клубу Лохан, де мій колишній, Беньямін Вербіч, був в неділю, 12 березня, після матчу Панатінаїкос – Артромірос. Він там був з трансгендером зі Словенії, який наразі зупинився в апартаментах Вербіча.

Беньямін хотів зустрітись з сином сьогодні (Альвіна народила хлопчика на ім'я Май від Вербіча – прим.), але мені не подобається його оточення та його спосіб життя". Також дівчина поділилась постом, де Вербіч засвітився з цією трансгендерною моделлю.

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