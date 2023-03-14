Похоже, что полузащитник Панатинаикоса Беньямин Вербич больше сосредоточен на разгульном образе жизни, а не на футболе.

Альвина Лалли, бывшая девушка Беньямина Вербича, в своем Instagram выступила с новыми шокирующими фактами о жизни словенского футболиста.

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"Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба Лохан, где мой бывший, Беньямин Вербич, был в воскресенье, 12 марта, после матча Панатинаикос – Артромирос. Он там был с трансгендером из Словении, который сейчас остановился в апартаментах Вербича.

Беньямин хотел встретиться с сыном сегодня (Альвина родила мальчика по имени Май от Вербича – прим.), но мне не нравится его окружение и его образ жизни". Также девушка поделилась постом, где Вербич засветился с этой трансгендерной моделью.

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