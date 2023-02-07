Напередодні стало відомо, що українська модель, яка перебувала у стосунках з колишнім футболістом Динамо, отримує погрози від фанатів Панатінаїкоса.

"Коли ви бачите у мене сторіс, які стосуються Беньяміна – це крайні заходи, щоб якось на нього вплинути. Це означає, що мене вже задовбало цькування від фанатів чи ще щось. Коли я телефоную Беньяміну з цією проблемою, він каже: "Мені все одно, я не про це розмовлятиму".

Колишня Вербіча разом з сином отримують смертельні погрози від фанатів – українка пригадала загули екс-зірки Динамо

Він чудово знав, що мені погрожують. Йому про це говорила я та нянька нашого сина. Він не відреагував, сказав: "Мені байдуже". Через це я боюся відпускати няню з дитиною на дитячий майданчик, тому що Мая (сина екс-пари – прим. "Футбол 24") можуть впізнати і викрасти шалені фанати.

Фанати Панатінаїкоса погрожують мені давно. Але зараз вони обіцяють найняти кілера, щоб він убив мене і дитину, тому я вирішила надати цьому розголосу. Хоча я і не сприймаю їхні погрози всерйоз, але краще перестрахуватися.

Чому фанати мені погрожують? Їм не подобається, що Беньямін зараз погано грає. Вони думають, що я погано впливаю на його кар'єру. Я абсолютно з цим не згодна, тому що не маю жодного відношення до Беньяміна вже давно. У мене зараз нові стосунки із новим чоловіком. Я ходжу на домашні іншої грецької команди – Олімпіакоса – і якщо це комусь не подобається, то вибачте, звітувати я не збираюся.

Так, мій новий хлопець – гравець Олімпіакоса. Це дуже відомий футболіст. Але прізвище я називати не буду, щоб ще більше не ображати Беньяміна. Скажу лише, що він не з європейської країни", – цитує Царенко FanDay.

Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо з 2018-го по 2022-й. Другу частину сезону 2021/22 словенець провів у варшавській Легії, а влітку розірвав контракт з киянами і перебрався в Панатінаїкос.

"Я спала з сотнями, тож поставила б йому 9 балів з 10": секс, алкоголь і терористи у житті найкращого кіпера Рейнджерс