Карлос Де Пена потроху повертається у великий футбол після тривалої ігрової кризи. Дивіться відео гола екс-представника УПЛ на "Футбол 24".

Бразилія, Ліга Гаушу, 7-й тур

Сан-Жозе – Інтернасьйонал – 0:1

Голи: Де Пена, 66 (п.)

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Уругвайський півзахисник Інтернасьйонала Карлос Де Пена нарешті "розв'язався" після тривалої паузи. Екс-зірка Динамо забив єдиний і вирішальний гол у ворота Сан-Жозе і повернув свою команду на вершину турнірної таблиці Ліги Гаушу. Цікаво, що для 31-річного хавбека цей гол став першим за останні 5 місяців – раніше він відзначався ще у вересні 2023 року у воротах Атлетіко Паранаенсе.

"Важко планувати хід матчу, коли ти не звик грати на такому полі. У бразильському чемпіонаті є синтетичні поля, але це – зовсім інше. М'яч рухається по-іншому. Ми звикли до іншого типу поля, де м'яч бігає набагато легше. Але це частина футболу, тому треба швидко адаптуватися", – цитує Де Пену GZH.

Нагадаємо, у поточному сезоні Карлос, який виступав за Динамо з 2019 по 2022 роки, провів за Інтернасьйонал 5 матчів, в яких забив 1 гол.

До слова, Ліга Гаушу – чемпіонат штату Ріу-Гранді-ду-Сул. За силою він поступається лише Лізі Паулісте і Лізі Каріоке і входить до елітарної четвірки ліг Бразилії (разом із Лігою Мінейро).

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