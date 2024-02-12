У вирішальному турі кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 вирішилась доля двох путівок. Результати, огляд та відео голів читайте і дивіться на "Футбол 24".

Південна Америка, Олімпійські ігри, фінальна група

Бразилія U-23 – Аргентина U-23 – 0:1

Гол: Гонду, 78

Парагвай U-23 – Венесуела U-23 – 2:0

Голи: Гомес, 48, Перес, 75

Ярмоленко хоче зіграти за збірну України на історичній Олімпіаді – постає дилема справедливості

Бразилія у вирішальній битві за вихід на Олімпіаду зійшлась з Аргентиною. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий наприкінці другого тайму – нападник Аргентінос Хуніорс Лусіано Гонду виявився швидшим за трьох захисників "селесао" і головою замкнув у сітку після закидання у воротарський майданчик. Як наслідок, Аргентина набрала 5 очок і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці.

Долю другої путівки розігрували між собою Парагвай та Венесуела. Перших влаштовувала нічия, а другим була необхідна лише перемога. Парагвайці вирішили не ризикувати і перевиконали завдання, забивши два голи у другому таймі. Форвард Шахтаря Кевін Келсі, який вийшов по перерві, жодним чином не зумів допомогти венесуельцям. Сім очок, перше місце і Парагвай їде у Париж у статусі лідера групи.

Нагадаємо, літня Олміпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року