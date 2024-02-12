Бразилия, Лига Гаушу, 7-й тур

Сан-Жозе – Интернасьонал – 0:1

Голи: Де Пена, 66 (п.)

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Уругвайский полузащитник Интернасьонала Карлос Де Пена наконец-то "развязался" после длительной паузы. Экс-звезда Динамо забил единственный и решающий гол в ворота Сан-Жозе и вернул свою команду на вершину турнирной таблицы Лиги Гаушу. Интересно, что для 31-летнего хавбека этот гол стал первым за последние 5 месяцев – ранее он отмечался еще в сентябре 2023 года в воротах Атлетико Паранаэнсе.

"Трудно планировать ход матча, когда ты не привык играть на таком поле. В бразильском чемпионате есть синтетические поля, но это - совсем другое. Мяч движется по-другому. Мы привыкли к другому типу поля, где мяч бегает намного легче. Но это часть футбола, поэтому надо быстро адаптироваться", – цитирует Де Пену GZH.

Напомним, в текущем сезоне Карлос, который выступал за Динамо с 2019 по 2022 годы, провел за Интернасьонал 5 матчей, в которых забил 1 гол.

К слову, Лига Гаушу – чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул. По силе он уступает лишь Лиге Паулисте и Лиге Кариоке и входит в элитарную четверку лиг Бразилии (вместе с Лигой Минейро).

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