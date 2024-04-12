Півзахисник Карлос Де Пена оперативно знайшов собі новий клуб у бразильській Серії А.

Баїя офіційно оголосила про підписання екс-легіонера Динамо. Контракт розрахований до кінця 2024 року.

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Минулим клубом Де Пени був значно іменитіший Інтернасьйонал, за який він оформив 11 голів+14 асистів у 102 матчах. Втім, у міжсезоння "колорадо" вирішили здихатися 32-річного ветерана і розірвали контракт. Де Пена за кілька днів погодився на пропозицію Баїї, яка у минулій кампанії ледь втрималася в еліті.

За іронією долі, уругваєць відразу має шанс помститися Інтернасьйоналу. Вже завтра Баїя приїде в гості до "колорадо" в рамках першого туру чемпіонату Бразилії.

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