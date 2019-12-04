"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу

Від героя до невдахи – один крок, але інколи буває і навпаки. Ситуація з півзахисником Динамо Карлосом Де Пеною – яскраве тому підтвердження.

Карлос Де Пена став гравцем Динамо 10 квітня 2019 року. Перший уругваєць в історії "біло-синіх" дістався киянам безкоштовно, адже підписав контракт з клубом на правах вільного агента. Перед цим вінгер перебував на перегляді у командах із трьох країн, але до підписання контракту справа так і не дійшла. Незадовго до офіційного переходу в Динамо від послуг Де Пени відмовився навіть рідний для нього Насьйональ.

Логіки у цьому трансфері Динамо не бачив ніхто. Гравець сумнівної якості, підписаний в авральному порядку на короткий строк у зв'язку з травмами Артема Бєсєдіна та Франа Соля. Здавалося, що Карлос стане черговим прорахунком Динамо та надовго в Україні не затримається. Він не заграв у Мідлсбро та Ов'єдо – навіть уругвайські журналісти вважали його одним із найгірших гравців Насьйоналя та не розуміли його переходу в Динамо.

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Втім, з часом Карлос зумів переконати численних скептиків у тому, що вони помилялися. Через декілька днів після підписання контракту уругваєць дебютував за Динамо в товариському матчі проти Ворскли та одразу відзначився ефектним голом.

Де Пена регулярно отримує ігрову практику – раніше від Олександра Хацкевича, а зараз і від Олексія Михайличенка. Можливо, уругвайця не можна назвати основним гравцем Динамо, але в сезоні 2019/20 в активі вінгера 5 голів та 3 асисти. Погодьтесь, непоганий доробок.

Втім, уваги заслуговують не лише футбольні чесноти Карлоса. Уругваєць – доволі нетиповий легіонер для українських реалій. Більшості іноземних футболістів притаманна поведінка в стилі "Я – зірка, мені всі щось винні". Де Пена – інший. З перших днів вінгер всіма способами дав зрозуміти, що поважає Динамо, Київ та Україну. Не вірите? Ось вам деякі цитати Карлоса з моменту переходу до лав киян.

Вивчення мови – це неодмінний знак поваги до країни, в якій виступаєш. Крім того, це допоможе мені швидше адаптуватися і звикнути до життя в Україні.

Я щасливий бути тут, в Динамо. Я думаю, це більше, ніж клуб. Зараз я тут і хочу грати за цю команду. І я сподіваюсь, що зможу провести багато матчів у цій футболці.

Шахтар? Важко назвати цю команду ворогом. Це футбол, і ти хочеш перемогти. Навіть коли я грав в Уругваї в дербі, я не міг назвати суперника ворогом. Звісно, вони наші суперники, ми хочемо їх перемагати постійно. Але суперництво має бути лише на полі. Не за ним.

Я дуже вдячний Хацкевичу, він повірив у мене. Можливо, йому не пощастило з нами. Динамо не потрапило в Лігу чемпіонів, а це було головною умовою для нього. Але я бажаю йому всього найкращого, бо він хороший тренер, хороша людина.

Коли я став частиною цієї країни, то побачив, наскільки тут добрі люди. Вони дуже гостинно мене прийняли і в команді, і в місті. Також я вже знаю історію України, адже живу тут.

Взагалі, я надихаюся місцевими людьми, адже знаю, що п'ять років тому цей народ боровся за свої права. Я дивився документальний фільм від Netflix "Зима у вогні" – він змусив мене дуже поважати українців.

Я дуже люблю прогулятися Хрещатиком у неділю, коли більш-менш спокійно. Також мені подобається гуляти Маріїнським парком, вздовж набережної Дніпра. Це дуже атмосферно.

Відвідати звільнених українських військовополонених – це був дуже гарний момент. Я бачив їх щасливими, коли вони повернулися на батьківщину. Вони багато пережили і зараз вони зі своїми родинами. За те, що вони зробили, їх можна назвати героями.

Потенційно провальний трансфер Динамо виявився одним із найкращих. Де Пена, який прийшов на правах вільного агента, вже приніс команді чимало користі та заслуговує на продовження контракту. Минув час, коли українські команди могли розкидуватися якісними легіонерами. Такі гравці, як Де Пена, потрібні нашому футболу. Хоча б за свої людські чесноти та такі голи.

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